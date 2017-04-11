「準備擊落北韓導彈」 美國通知澳洲等盟國戒備

澳洲媒體引述消息指出，美國政府已通知澳洲政府，可能會擊落北韓即將發射的導彈。圖為北韓官方先前放出的導彈試射照。（路透）

2017-04-11 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普矢言解決北韓問題，美軍航空母艦「卡爾文森號」打擊群已往朝鮮半島前進，衝突一觸即發。澳洲媒體引述消息指出，美國政府已通知澳洲政府，可能會擊落北韓即將發射的導彈，呼籲澳洲等盟國戒備。

澳媒《每日電訊報》今天引述消息指出，北韓很可能在4月15日國父金日成冥誕日之前，再度試射導彈，而美國政府通知澳洲政府，已準備好擊落這些飛彈；位於澳洲中部「松樹谷」的美、澳共同防禦設施已進入戒備狀態，針對北韓導彈的發射進行監測。

報導指出，澳洲和其他盟國都被通知待命，因應美國可能擊落北韓試射飛彈的情況。

美國航母「卡爾文森號」打擊群預計本週末抵達朝鮮半島附近海域。對此，北韓外交部已揚言採取「最強硬的對抗」，警告美國必須對此舉引起的災難性後果負起全責。