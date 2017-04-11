中國樂視前進美國受挫 終止收購Vizio、擬賣地、裁員！

2017-04-11 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國樂視雄心萬丈前進美國，但連遭挫折，先是收購美國最大電視製造Vizio計劃，在美政府的干預下宣佈終止，再傳出在美國市場銷售成績欠佳，預期1億美元目標只完成1500萬美元業績量，目前傳出將裁員175人，約是美國員工數的 1/3。

英國《金融時報》報導，樂視（LeEco）去年7月宣佈以20億美元收購美國電視製造商Vizio，但是，在美國政府擔心國安的情況下，進行干預，昨天，樂視位於加州總部宣佈終止這項收購案。

中媒《華爾街見聞》報導，樂視在去年10月正式進軍美國市場，希望向美國出售電視、手機、高智能眼鏡、電動自行車等多項產品，設定銷售目標設定是1億美元，不過，截至最近的銷售額只達到1500萬美元，距離目標太遠，於是又傳出打算裁員的清息。

據報導，樂視已經延發4個月的工資，且也延付廠商賬款，為籌付欠款，《路透》報導，樂視正打算出售之前從雅虎手中買下的49英畝土地，希望能賣出2.6億美元的金額，以緩解資金壓力。