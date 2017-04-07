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北韓又搗 「彈」 聯合國安理會嚴厲譴責

前日北韓向半島東部海域發射疑似彈道導彈的飛行物體。（歐新社資料照）

2017-04-07  11:54

〔即時新聞／綜合報導〕前天北韓向朝鮮半島東部海域發射1枚飛彈，射程約60公里，最後落入日本海，聯合國安全理事會昨日強烈譴責北韓最近試射洲際彈道飛彈，並要求北韓停止所有飛彈試射，安理會也強調，北韓明顯違反聯合國制裁，還使得「該區內外的緊張情勢大幅提高」。

綜合媒體報導，日前北韓在咸鏡南道新浦一帶朝向朝鮮半島東部海域發射導彈，最後落入日本海。南韓當局稱，此次發射飛彈的射程較短，可能不是洲際彈道導彈（ICBM）或潛射導彈（SLBM）。美軍則表示，這是一枚北極星2型KN-15中程導彈。

而安理會15個會員國則一致發表聲明，對北韓高度破壞穩定的行為，和公然挑釁藐視安全理事會表達「極度關切」，也對北韓所有的洲際飛彈試射感到「遺憾」。

北韓加快武器發展造成緊張情勢升溫，也增加鄰國日本和南韓的憂慮，美國也擔心北韓很快發展出可射至美國的核子彈頭飛彈。

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