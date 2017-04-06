四川生疑被惡霸虐死案 中共派警鎮壓抗議民眾

民眾群聚抗議。（圖擷取自網路）

2017-04-06 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省瀘州市一名14歲中學生趙鑫於本月1日在校園墜樓身亡，但遺體被發現生前有遭到毆打，且身上多處瘀青、手腳骨折，但中國官方卻說是墜樓而死，這樣的公告引起當地民眾反彈，2、3日持續有上萬民眾聚集校門口抗議，中共則調用重慶特警部隊、四川警察部隊、公安等，鎮壓民眾。

趙鑫日前被發現死在校內樓下，死者家屬質疑死者是因校園霸凌而死，而非中共官方所說的「墜樓而死」這麼單純；外傳，趙鑫生前疑遭到5名校園惡霸討保護費，但因為繳不出保護費而被活活打死，有傳言指出，5名惡霸中有一名為官員之子，學校和警方更曾試圖掩蓋真相，想趁趙鑫家屬還沒趕到現場把遺體強行火化，所幸沒有成功，事後，校方雖然曾與家屬談私下合解，但被家屬拒絕。

死者身上傷痕累累，但當晚官方仍定調趙鑫為高樓墜亡，排除他殺的可能，消息一出，引起當地居民憤慨，2、3日校門口更湧入上萬民眾抗議，要求當局還孩子和父母一個公道，同時，中共也派出大批警力包括防暴警察進駐校內。

當地網友表示，上萬民眾要求當局給真相，卻被中共警察毆打，而親屬與民眾通宵守護孩子靈魂最後的臨時落腳點，正與特警對峙著，還有人因此被毆打、抓走。

死者傷痕累累。（圖擷取自網路）