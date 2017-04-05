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外媒：10億微信用戶聊天內容 遭中共監控

《德國之聲》報導，微信收集用戶資料，並將這些數據提供給中國政府進行監控。（路透資料照）

2017-04-05  13:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名通訊軟體微信（WeChat），擁有數以億計的手機用戶，手機付帳、銀行轉帳、醫院掛號、發表文章和照片，都是靠微信達成。據德國媒體報導，微信收集用戶資料，並將這些數據提供給中國政府進行監控。

據《德國之聲》報導，微信的註冊用戶超過10億，活躍用戶有8.5億。斯德哥爾摩大學國際經濟研究所的教授斯特倫伯格（David Strömberg）表示，威權政府藉由社群媒體所收集的巨大數據量，讓政府管控變得更容易。

此外，在過去4年裡，斯特倫伯格與研究團隊分析微博上132億則貼文，發現有百萬計的關於抗議、集會的貼文，甚至還有更多控訴政府官員腐敗的文章。政府還可以藉由這些貼文，來精確在抗議、集會發生前掌握情況，得以事前阻攔。

不僅是貼文，私人和群組聊天內容，若涉及到敏感詞彙，也會受到政府審查。多倫多大學「公民實驗室」的一項研究發現，中國版的TOM Skype中的可疑對話內容會被記錄、儲存下來，而且可能會受到嚴重處罰，曾有人發送有關達賴喇嘛等敏感訊息而遭到拘禁。

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