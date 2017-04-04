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癌末剩3月可活 翁花光積蓄15年後仍健在...

2017-04-04  14:44

〔即時新聞／綜合報導〕英國伯明罕（Birmingham）1名84歲老翁亞當斯（Ron Adams）15年前被醫生診斷為肺癌末期，只剩3個月可活。絕望的他，決定好好享受僅存的人生，努力揮霍畢生積蓄5萬英鎊（約新台幣190萬元）；然而，15年過去，錢花光了，但他依然健在。亞當斯打趣地說，這其中可能出了什麼岔子，但總的來看是件好事，要不然我可能連賓士都沒得開！

根據英國《伯明罕郵報》報導，2002年10月，亞當斯被醫師告知罹患肺癌，已經沒救了，頂多再活3個月。亞當斯說，一聽到自己死期將至時，其實非常震驚，因為身體並無不適，但他沒有糾結太久，決定把握剩下的日子，做自己想做的事。

亞當斯表示，之後他跑去買了1台夢寐以求、卻一直下不了手、要價2萬英鎊（約新台幣76萬元）的賓士，接著又用3650英鎊（約新台幣13萬8000元）買了3條錦鯉，還貼心地買了1台雪佛蘭送給老婆、將家中設備汰舊換新，僅留給兒子少量的英鎊，剩下的錢再拿去買模型汽車。

沒想到，3個月過去，錢沒了，他依舊活蹦亂跳；直至死亡診斷後6個月，他因胸痛、喘不過氣送醫急救，他才被醫師告知，病情惡化的速度變慢了，化療是有用的，你的病有機會治好；不知不覺，15年了，亞當斯說，也許當初是醫師看錯，但我不怪他，因為沒有這件事，我一輩子做夢都想不到我會去買賓士開。

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  • 84歲的亞當斯（Ron Adams）15年前被醫生診斷為肺癌末期，只剩3個月可活，但他至今依然活得好好的（圖擷取自《伯明罕郵報》）

    84歲的亞當斯（Ron Adams）15年前被醫生診斷為肺癌末期，只剩3個月可活，但他至今依然活得好好的（圖擷取自《伯明罕郵報》）

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相關關鍵字： 積蓄 肺癌 英國 賓士
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