| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

金歹命... 法研究：窮人平均少活2年

社經地位低的人，比頂端的人平均壽命少了2歲。（法新社）

2017-02-01  14:35

〔即時新聞／綜合報導〕最新研究顯示，社經地位處於底層的人，將比位在社經頂端的人平均壽命少了2歲！

《每日郵報》報導，歐盟執委會資助的研究團體「生命之路」（Lifepath）今天（1日）公布研究數據，社經地位低的人，平均壽命比社經地位高的人少25個月，但嚴重酗酒者平均壽命只少了6個月、肥胖少了8個月。

研究人員認為，「社會階層高低」比起酗酒、肥胖等問題，有更大的疾病與早死風險，幾乎等於是身體不活動所帶來的風險。另外，糖尿病患者平均減少的壽命則是近4年，抽菸也減少近5年。

研究團隊表示，這是「社經身份」首度被當作健康風險，「低社經身份在全球是早死的最有力預測因子之一，但健康政策制訂者往往忽略這是需鎖定的風險。」

帶領研究團隊的洛桑大學醫院（Lausanne University Hospital）的史春基尼（Silvia Stringhini）表示，「這些都是可變動的條件，理應被納入全球健康政策要對付的風險要素清單。」

這項研究被刊載於「刺胳針」（Lancet），研究認為，政府應透過賦稅或教育等政策，改善社會階層。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 壽命 平均壽命 社經地位
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 【初五】開工大吉好料理
大發✧什錦海鮮炒麵
大利✧九層塔蛤蜊湯
好運到✧元寶酥
旺旺來✧鳳梨炒飯
轉寄

標題：金歹命... 法研究：窮人平均少活2年


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月1日‧星期三‧丁酉年正月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.