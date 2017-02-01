金歹命... 法研究：窮人平均少活2年

社經地位低的人，比頂端的人平均壽命少了2歲。（法新社）

2017-02-01 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕最新研究顯示，社經地位處於底層的人，將比位在社經頂端的人平均壽命少了2歲！

《每日郵報》報導，歐盟執委會資助的研究團體「生命之路」（Lifepath）今天（1日）公布研究數據，社經地位低的人，平均壽命比社經地位高的人少25個月，但嚴重酗酒者平均壽命只少了6個月、肥胖少了8個月。

研究人員認為，「社會階層高低」比起酗酒、肥胖等問題，有更大的疾病與早死風險，幾乎等於是身體不活動所帶來的風險。另外，糖尿病患者平均減少的壽命則是近4年，抽菸也減少近5年。

研究團隊表示，這是「社經身份」首度被當作健康風險，「低社經身份在全球是早死的最有力預測因子之一，但健康政策制訂者往往忽略這是需鎖定的風險。」

帶領研究團隊的洛桑大學醫院（Lausanne University Hospital）的史春基尼（Silvia Stringhini）表示，「這些都是可變動的條件，理應被納入全球健康政策要對付的風險要素清單。」

這項研究被刊載於「刺胳針」（Lancet），研究認為，政府應透過賦稅或教育等政策，改善社會階層。