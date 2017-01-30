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擊敗日本豐田 福斯可望成2016汽車銷售龍頭

福斯可能成為2016汽車銷售龍頭。（歐新社）

2017-01-30  20:00

〔即時新聞／綜合報導〕原稱霸全球汽車市場的日本豐田（Toyota），在2016年遭德國福斯（Volkswagen）擊敗，福斯將有望成為全球汽車銷量冠軍。

綜合外媒報導，豐田2016年銷售量為1017萬台，福斯為1031萬台。

即使福斯在去年因排氣量造假引發軒然大波，商譽受到嚴重損害，但似乎不影響消費者的購買意願，加上中國市場大力捧場下，一躍成為全球銷售冠軍，銷售成績比起2015年的993萬成長3.8%，豐田僅略成長0.2%。

美國通用汽車將在下週公布銷售數字，但預計可能會低於豐田和福斯，代表福斯將成為2016汽車銷售龍頭。

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