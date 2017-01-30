中國遊客被動物園老虎咬死 原因讓網友罵翻...
2017-01-30 14:45
〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江省寧波雅戈爾動物園昨日發生老虎咬人事件，傷者最終傷重不治，此事在網路上引起不小討論。官方調查指出，死者是在沒有買票的情況下，翻牆誤闖老虎散放區才遭攻擊。
「寧波東錢湖旅遊度假區管委會」在官方微博上表示，張姓、李姓男子攜家帶眷一共6人到動物園出遊，但張男和李男不但沒有購票，反而還翻牆進入園內，張男更無視警告標語，翻越老虎散放區的圍牆，因此遭到老虎攻擊傷重不治，其中一隻老虎也被擊斃。
中國網友批評：「真是一個要錢不要命的傢伙！」、「動物園打死一條老虎，損失已經夠大，受害人家屬總不會又找律師向動物園天價索賠吧！」、「唯一值得稱道的就是用生命告訴家人及朋友：不講規則是要付出代價的，這個代價甚至是生命。」
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