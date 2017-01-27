| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
自製氣泡水 讓過年變時尚
 首頁 > 國際

日本觀音像遭竊至韓國 韓法院：本國文物不用還

韓國大田地方法院昨（26日）一審宣判，日本觀音寺所失竊的「觀音菩薩坐像」為韓國文物，判交由韓國浮石寺，不必歸還。（圖擷自韓聯社）

2017-01-27  10:35

〔即時新聞／綜合報導〕2012年日本長崎縣對馬市觀音寺和海神神社各失竊一尊佛像，後佛像流入到韓國，日本要求歸還，但韓國大田地方法院昨（26日）一審宣判，觀音寺的「觀音菩薩坐像」為韓國文物，判交由韓國浮石寺，不必歸還。

根據《韓聯社》報導，這尊失竊「觀音菩薩坐像」於14世紀在朝鮮半島所製作，後流落到日本，韓國文物局的報告指出，這尊佛像是遭倭寇掠奪至日本的可能性很大，韓國浮石寺主張佛像為該寺所有，向大田地方法院提出訴訟，要求政府下令將這尊佛像交給他們，大田地方法院昨一審宣判，認為「觀音菩薩坐像」為韓國文物，應是浮石寺所有，不必歸還日本。

韓國外交部發言人趙俊赫昨在記者會上表示，代表韓國政府立場的檢方主張沒有得到法院支持，檢方將對判決內容進行研究後，再採取相應的措施，但他沒有就是否提起上訴作回應。

由於日韓關係因慰安婦像問題惡化，佛像歸屬判決可能讓彼此的關係更雪上加霜，趙俊赫強調：「雖然兩國之間有許多難題，但期待雙方能基於互信來化解」。

另一尊海神神社的「如來像」，因無人認領已於去年7月歸還日本。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 佛像 偷佛像 日本 韓國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 【除夕】圍爐食譜
百道年菜✧道道精采
團圓好菜✧澎派海味
過年必吃✧長年菜
新年拜這些用意是...
轉寄

標題：日本觀音像遭竊至韓國 韓法院：本國文物不用還


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月27日‧星期五‧丙申年臘月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.