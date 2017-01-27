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日本觀音像遭竊至韓國 韓法院：本國文物不用還
2017-01-27 10:35
韓國大田地方法院昨（26日）一審宣判，日本觀音寺所失竊的「觀音菩薩坐像」為韓國文物，判交由韓國浮石寺，不必歸還。（圖擷自韓聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕2012年日本長崎縣對馬市觀音寺和海神神社各失竊一尊佛像，後佛像流入到韓國，日本要求歸還，但韓國大田地方法院昨（26日）一審宣判，觀音寺的「觀音菩薩坐像」為韓國文物，判交由韓國浮石寺，不必歸還。
根據《韓聯社》報導，這尊失竊「觀音菩薩坐像」於14世紀在朝鮮半島所製作，後流落到日本，韓國文物局的報告指出，這尊佛像是遭倭寇掠奪至日本的可能性很大，韓國浮石寺主張佛像為該寺所有，向大田地方法院提出訴訟，要求政府下令將這尊佛像交給他們，大田地方法院昨一審宣判，認為「觀音菩薩坐像」為韓國文物，應是浮石寺所有，不必歸還日本。
韓國外交部發言人趙俊赫昨在記者會上表示，代表韓國政府立場的檢方主張沒有得到法院支持，檢方將對判決內容進行研究後，再採取相應的措施，但他沒有就是否提起上訴作回應。
由於日韓關係因慰安婦像問題惡化，佛像歸屬判決可能讓彼此的關係更雪上加霜，趙俊赫強調：「雖然兩國之間有許多難題，但期待雙方能基於互信來化解」。
另一尊海神神社的「如來像」，因無人認領已於去年7月歸還日本。
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