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停職後首次受訪 朴槿惠：「干政門」是假的

2017-01-25  23:43

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統朴槿惠去年12月9日遭彈劾停職後，25日首次接受採訪，她表示「閨密干政門」是假的，疑有背後勢力在策劃，並撇清「文藝界黑名單」，稱自己毫不知情。

《韓聯社》報導，朴槿惠25日接受《韓國經濟日報》主筆鄭奎載網路直播節目採訪。這是朴在被彈劾停職後，首次接受媒體採訪，在青瓦台受訪約70分鐘。

鄭奎載說，朴槿惠稱「干政門」是謊言堆起的大山，不像是偶發事件，疑似有背後勢力在很久以前就開始策劃此事。對於青瓦台制定「文藝界黑名單」，排擠左翼傾向者，朴槿惠說，她毫不知情，並認為逮捕前文化部長太過了。

朴對檢方提出的「朴槿惠、崔順實為經濟共同體」相當疑惑，把她和崔這樣扯到一起相關牽強。至於被指和崔合謀敲詐大企業、從三星集團獲得好處，朴則反覆地說，這沒有意義、不知道此事。

對於彈劾案，朴槿惠說，希望審判公正進行，現在還不計劃出席庭審，但會接受獨立檢察組的調查。

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  • 朴槿惠稱「干政門」是謊言堆起的大山，不像是偶發事件，疑似有背後勢力在很久以前就開始策劃此事。（路透）

    朴槿惠稱「干政門」是謊言堆起的大山，不像是偶發事件，疑似有背後勢力在很久以前就開始策劃此事。（路透）

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