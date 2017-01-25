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真愛！ 陪妻子逛街 丈夫變成會移動的購物袋山丘

2017-01-25  10:14

〔即時新聞／綜合報導〕原來男生陪心愛的女性逛街可以做到這種地步！最近在美國網路社交論壇《Reddit》有段影片引起熱議，有1位丈夫在陪著妻子血拼時，購物袋在他身上一個一個地疊成了小山丘，全身只露出了一雙腳，並且亦步亦趨地跟在老婆後頭。

據《每日郵報》報導，尚不知這段影片拍攝的時間與地點，但的確在網路上吸引了眾多網友的討論，因為在影片中的妻子手上只拿了3個手提袋，老公卻幾乎都被購物帶給淹滿了，卻還是耐心地陪著老婆逛街。

國外網友對此有著兩極的意見，有些人讚揚丈夫竟能如此努力；但其他人則抨擊這位妻子完全不關心老公，讓他背了過重的東西，看起來連要走路都很困難。

相關影片請見：

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  • 最近一段影片引起國外網友熱議，原來是有位丈夫陪妻子逛街，結果變成會移動的購物袋山丘。（圖擷自YouTube）

    最近一段影片引起國外網友熱議，原來是有位丈夫陪妻子逛街，結果變成會移動的購物袋山丘。（圖擷自YouTube）

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相關關鍵字： 丈夫 夫妻 妻子 老公 老婆 血拼 購物
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