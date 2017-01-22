武嚇不成反被笑？遼寧艦出航海軍司令被撤換
2017-01-22 12:14
日前中國航母遼寧號出海航行，暴露許多缺點，包含船齡已高、航速過慢、不具夜戰能力、艦體結構問題、艦載機受限以及後勤補給等問題。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍高層再傳人事調動，原中國海軍司令吳勝利遭撤換，由南海艦隊司令沈金龍接替，由於吳勝利日前才剛率領遼寧艦航母編隊繞行台灣周遭海域，外界猜測，吳勝利或因遼寧艦在航行過程中暴露缺點，而遭撤換。
根據中國官媒《環球網》報導，中國海軍發布了官方消息表示，新任中國海軍司令沈金龍參加活動的消息，證實了中國海軍高層發生人事異動，主政海軍11年之久的前海軍司令員吳勝利遭撤換，中國海軍對外宣稱吳勝利是到齡退役，由於吳勝利日前才剛率領遼寧艦航母編隊出航繞行台灣海域，外界推測，吳勝利或因遼寧艦在航行過程中曝露許多缺點而受罰。
根據《新唐人》報導，日前中國航母遼寧艦出海航行，引起國際關注，但不但沒達到耀武揚威的目的，反而暴露許多缺點，無法形成戰鬥力，包含船齡已高、航速過慢、不具夜戰能力、艦體結構問題、艦載機受限以及後勤補給等問題；美國海軍水面艦艇（US Navy's Surface Forces）司令、海軍中將羅登（Tom Rowden）認為中國航母只是紙老虎，暗批其弱爆了。
親率航母出航的前海軍司令吳勝利在結束任務後就遭撤換，時機巧合，讓外界紛紛猜測吳勝利或因對遼寧艦缺點負責，而交出海軍領導權。
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