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腫瘤比人還重！ 印度3歲女童腹部大如籃球

索哈娜的腫瘤比自身體重還重。（圖擷自鏡報）

2017-01-19  21:13

〔即時新聞／綜合報導〕腫瘤比體重還重！印度一名3歲女童索哈娜（Sohana）得到惡性腫瘤，導致她的左腎巨大增長，其體重只有5.9公斤，但腫瘤卻有9.9公斤重，她的情況曝光後民眾開始募款為她爭取手術機會。

綜合媒體報導，索哈娜罹患威爾姆氏腫瘤（Wilms’tumor）的腎臟腫瘤，這種疾病不算罕見，是兒童最常見的癌症，但索哈娜的腫瘤不受控制急速增大，腫瘤已擴散至腹部，腫得比一顆球還大，讓她每天苦不堪言。

報導指出，索哈娜目前已無法行走，也無法保持正常飲食，民眾因此募款為她爭取手術機會，她在Birla Vikas醫院進行化療手術。

該醫院外科醫師Sanjay Maheshwari表示，索哈娜的病情嚴重，她沒有及時獲得治療，導致腫瘤擴散，目前將展開化療，至少需要4到5個週期的化療。

據了解，索哈娜的25歲父母因為貧窮沒能及早帶她去看病，最後由51歲祖母帶她去診所後，被當地非政府組織發現，才真正得到適當治療。目前索哈娜病況略有好轉，偶爾已能露出微笑。

索哈娜已開始接受化療。（圖擷自鏡報）

索哈娜家境貧困，因此延誤就醫時間。（圖擷自鏡報）

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