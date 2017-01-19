中國頻挑釁！美軍2架F-35飛抵日本 進駐岩國基地
2017-01-19 12:13
要進駐日本的美軍2架F-35戰鬥機，18日飛抵岩國基地。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕為強化日本防空，美國本月從本土亞利桑那州基地，轉移10架具有匿蹤、垂直起降等能力的第五代戰鬥機F-35，進駐日本岩國基地，其中2架已在18日下午5時30分許飛抵目的地。
根據《共同社》報導，據日本政府與美國軍方指出，美軍將部署於岩國基地的F-35總數是16架，其中6架將於8月抵達，作為今秋進駐佐世保海軍基地的「胡蜂」兩棲攻擊艦之艦載機。此次轉移是基於美日兩國政府2006年協議的駐日美軍整編計劃而實施，該基地目前部署有60至70架美軍飛機，包括2014年從沖繩普天間轉移的15架KC-130空中加油機。
對於F-35抵日，日本防衛大臣稻田朋美18日歡迎表示，「美國最現代的尖端武力部署到我國，將加強日美同盟的嚇阻力，有利於日本與亞太地區的穩定。」日本軍事評論家前田哲男則分析，鑑於去年年底中國航母首次駛入西太平洋，以及中國轟炸機今年年初經過對馬海峽上空等事件，「美軍將考慮在尖閣諸島（釣魚台）、南海乃至朝鮮半島改變戰力部署，以岩國為主來支撐。」
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