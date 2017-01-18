日本怪奇雪景再現 動漫「雪怪」頻出沒
2017-01-18 19:07
日本各地近日出現不少「動漫雪怪」，包括龍貓、無臉男、火箭龜、進擊的巨人等，營造出相當另類的日本雪景。（圖擷取自chiikamagram的Instagram）
〔即時新聞／綜合報導〕日本各地近日頻頻降下大雪，許多雪雕藝術家紛紛趕在2月的札幌雪祭前小試身手，創作出不少動漫雪怪，包括龍貓、無臉男、火箭龜、進擊的巨人等，營造出相當另類的日本雪景。
《BBC》報導，許多雪雕藝術家近日紛紛將「動漫雪怪」的照片上傳網路；有網友在富士山附近的富士吉田市，連續好幾天利用下班後的時間，創作出細膩又生動的精靈寶可夢「火箭龜」，還有網友在位於三重縣菰野町的工作室窗外，創作出動畫神隱少女中的「無臉男」。
此外，包括吉卜力工作室的動漫人物「龍貓」、漫畫「進擊的巨人」當中的角色等，都紛紛在日本各地出沒，營造出相當另類的雪景。若是走在路上時巧遇了動漫雪怪，在受到驚嚇之餘，也別忘了要拍照留念，畢竟只要天氣一變溫暖，動漫雪怪就會慢慢融化消失，不復存在。
日本網友在富士山附近的富士吉田市，連續好幾天利用下班後的時間，創作出細膩又生動的精靈寶可夢「火箭龜」。（圖擷取自kazu.sae的Instagram）
吉卜力工作室的動漫人物「龍貓」近日頻頻現身日本各地。（圖擷取自xiakea的Instagram）
日本網友在位於三重縣菰野町的工作室窗外，創作出動畫神隱少女中的「無臉男」。（圖擷取自haruflower.beautytree的Instagram）
日本網友花了約2小時在名古屋創作出漫畫「進擊的巨人」當中的角色。（圖擷取自cobrakasano的Instagram）
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