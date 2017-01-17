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他示範一秒叫醒熟睡豬 讓網友超羨慕！

依瑟睡的非常安詳，主人要用什麼招數來叫醒牠呢？（結取自臉書）

2017-01-17  15:42

〔即時新聞／綜合報導〕很多人對豬的印象不外乎是愛睡和貪吃，筆者有個問題想要問問各位的意見，假設想把一隻寵物豬從熟睡中迅速叫醒，該用什麼方法呢？

國外一隻「網路紅豬」依瑟（Esther）前幾天早上在甜美的睡夢中被主人用「特殊方法」瞬間喚醒，至於他用的手法與你想的是否一樣，就請看看以下這段30秒左右的影片囉。

沒錯！主人靠的就是「貪吃」這個弱點，成功把依瑟騙醒了。不過看完影片後段才發現，依瑟吃完糖果後似乎又閉起眼睛安詳地睡著了，讓筆者實在無法確定主人「叫起床」的任務是否真的達成了（汗）...

影片上傳到現在才一週左右，已經有高達2300萬觀看次數，許多外國網友都非常羨慕，大嘆「人不如豬」啊！

「網路紅豬」依瑟在臉書上擁有近百萬粉絲。（結取自臉書）

主人常把依瑟打扮成各種造型。（結取自臉書）

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相關關鍵字： 寵物豬 網紅 蒐奇 貪吃 貪睡
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