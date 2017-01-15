殺77人被隔離5年 挪威殺人魔：獨囚讓我更極端
2017-01-15 11:10
曾殺害77人的挪威殺人魔布雷維克，日前出席聽證會時表示，5年來的獨囚只讓他更加極端。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕曾於2011年殺害77人的挪威殺人魔布雷維克（Anders Behring Breivik），去年控告挪威政府，讓他過去5年來因被獨自囚禁嚴重影響生心理健康，法院也判決他勝訴，但挪威政府不服提起上訴，布雷維克日前出席聽證會時表示，5年來的獨囚只讓他更加極端。
綜合外媒報導，布雷維克去年控告挪威政府違反歐洲人權公約，讓他每天獨囚22小時，法院在去年4月宣判他勝訴，認為長時間單獨囚禁會危害犯人的心理健康，因此判挪威政府敗訴且須賠償33萬克朗（約新台幣120萬元），挪威政府日前不滿而提出上訴。
布雷維克在本月10日出席聽證會時說到，他每天都得和其他囚犯隔離22到23小時，這種做法不僅嚴重違反基本人權，且過去5年來的獨囚讓他變得更加極端，嚴重影響他的生活。布雷維克的律師斯托爾維克（Oystein Storrvik）指出，獨囚生活使布雷維克產生精神耗弱。
檢察總長Fredrik Sejersted則當庭表示，布雷維克要和其他囚犯隔離的原因，是在於他仍然很危險，布雷維克甚至想在監獄內傳播新納粹的意識形態。且檢方強調，布雷維克的囚房有10坪大，內有生活起居室、讀書室、運動室，還有電視、電腦與遊戲機，生活條件優渥。
因為挪威沒有死刑和無期徒刑的規定，2012年時，當年33歲的布雷維克被挪威法院判處最長的刑期21年，倘若刑期屆滿時，布雷維克仍被認為對社會具有危險，挪威政府還是可延長刑期，以達到實質的無期徒刑。
布雷維克10日出庭時再度行納粹式敬禮，遭到法官制止。（法新社）
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