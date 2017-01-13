台北人北京開咖啡店 繁體字寫對了打9折

一名台灣人到中國北京經營「繁體字」咖啡廳，學會繁體字正確筆劃的顧客還能享九折優惠。（中央社）

2017-01-13 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕一名台灣人到中國北京經營「繁體字」咖啡館，學會繁體字正確筆劃的顧客還能享9折優惠。

《中央社》報導，中國北京這家名為「繁體字」的咖啡館，老闆娘李雪莉來自台灣，中文系畢業的她表示，自己在讀簡體字小說時很難被感動，因為簡體字無法呈現出一些文字背後的韻味。

她舉例「髮」的筆劃多，有細髮如絲的感覺；而寫成簡體字「发」就失去這種味道。而例句「我的頭髮燒了」如果用簡體字表達，會分不清楚是「我的頭『發燒』了」還是「我的『頭髮』燒了」。出於對文字的喜愛，李雪莉開始在咖啡館裡教寫「繁體字」，介紹文字演變和部首意涵等內容。

報導指出，中國越來越流行繁體字，私章及店家招牌都可見到繁體字樣。到咖啡館學寫繁體字的學生，有人是為了查閱文獻方便，也有人單純是對繁體字很有興趣；李雪莉表示，在臨摹本上學寫繁體字、筆劃順序清楚的顧客可以打9折，現在許多顧客都說「來寫字」，而不是來喝咖啡了。