防北韓蠢動 美軍將增派24架阿帕契直升機到南韓
2017-01-09 11:52
南韓軍方今天宣布，駐韓美軍將於今年2月初增派24架阿帕契攻擊直升機，還有360名美軍也將隨直升機駐韓。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩日前揚言發射洲際彈道導彈，造成朝鮮半島局勢一度緊張。有外媒報導指出，南韓軍方今天宣布，駐韓美軍將於今年2月初增派24架阿帕契攻擊直升機，還有360名美軍也將隨直升機駐韓。
綜合外媒報導，韓國軍方指出，美國將在2月初增派24架AH-64E阿帕契直升機到南韓，並部署在京畿道水原空軍基地（Suwon Air Base），屆時若部署完畢，駐韓美軍的阿帕契直升機總數將來到48架。其實早在去年11月，美國駐韓軍隊指揮官布魯克斯（Vincent Brooks）就說過，要把部署在朝鮮半島的阿帕契攻擊直升機數量增加1倍。
AH-64E阿帕契直升機的最大航速為每小時269公里，並能攜帶16個地獄火飛彈與4個毒刺空對空導彈，另外還可配備1200發的M230 30公釐鏈砲，能迅速摧毀地面坦克和登陸艇氣墊車。
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