保全摔倒意外發現地道 只差3公尺就到銀行

智利有保全意外發現廁所內有條通往銀行的地道，疑似是竊盜集團所為。（圖擷取自每日郵報）

2017-01-08 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕智利有名大樓保全近日在執勤時上廁所不小心跌倒，意外發現身下有個洞，小洞還崩塌成了大洞，他連忙報警處理，警方到場後進入大洞搜索，才發現這是條長25公尺的地道，方向是通往大樓隔壁的銀行，更令人吃驚的是，這地道僅差3公尺就挖到銀行裡面！

《每日郵報》報導，警方調查發現，這條地道約有2公尺寬，可以讓2個人並肩行走，地道內還有設置照明，挖地道者規畫詳細，警方懷疑是竊盜集團所為，想藉此偷銀行內的錢。

警方已經收集現場的證據，像是犯人在地道內留下的皮膚碎屑，以及犯人遺留下的工具，並會調查監視器畫面，盼能早日逮捕犯人。