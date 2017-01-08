保全摔倒意外發現地道 只差3公尺就到銀行
2017-01-08 19:21
智利有保全意外發現廁所內有條通往銀行的地道，疑似是竊盜集團所為。（圖擷取自每日郵報）
〔即時新聞／綜合報導〕智利有名大樓保全近日在執勤時上廁所不小心跌倒，意外發現身下有個洞，小洞還崩塌成了大洞，他連忙報警處理，警方到場後進入大洞搜索，才發現這是條長25公尺的地道，方向是通往大樓隔壁的銀行，更令人吃驚的是，這地道僅差3公尺就挖到銀行裡面！
《每日郵報》報導，警方調查發現，這條地道約有2公尺寬，可以讓2個人並肩行走，地道內還有設置照明，挖地道者規畫詳細，警方懷疑是竊盜集團所為，想藉此偷銀行內的錢。
警方已經收集現場的證據，像是犯人在地道內留下的皮膚碎屑，以及犯人遺留下的工具，並會調查監視器畫面，盼能早日逮捕犯人。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- （影音）自殺、已婚都是真！ 海倫清桃承認身分造假
- 遼寧號若跨中線 國防部將一舉殲滅...
- 隱形殺手磷酸鹽 擬年後放寬
- 議員批「還債市長」 北市府：預算多編20億
- 英捷專案》蔡英文抵休士頓 將與川普團隊餐敘
- 李準基豪情挺IU 四樹CP驚喜合體
- SBL》璞園主場秀力克裕隆 戰績直逼台啤
- 中職》猛獅無懼！ 統一獅新球季口號「NO FEAR」
- 75歲以上老人換駕照 延至7月施行
- 焦點評論》警政署長不必幹了
- 蔡英文抵達美國 各國媒體高度關注
- 1例1休惹禍？ 停車場延後開放 九份一早就塞
- 中國封殺 徐若瑄歌曲遭下架
- 今拚決賽門票 王子維尬雄中生
- 分送弱勢物資 恩主公慈善會送暖
- 投手再生有口碑 富邦搶增關鍵
- 中職》獅隊談薪已完成75％ 領隊：再給我3天努力
- 鼓勵孩子拍動畫 台南兒童電影節啟動
- 解孵半夜偷放閃！ Ella素顏美到網友驚呆了
- MLB》王維中添隊友 釀酒人簽小聯盟173轟砲手
- 爆流產要退演藝圈不是真的？海倫清桃澄清被盜會親自踹共
- 42歲未結婚 施易男：就是為了陪媽媽...
- 自由廣場》懲治亂黨 維持民主秩序
- 酒駕上74快速道 醉男撞3車翻車
- 黃之鋒險遭統派打 警政署：違法絕不寬貸
- 13歲愛女想嫁小賈 男星嗆：Over My Dead Body！
- 普仁獎頒獎 83人獲獎
- 氣溫越晚越冷 明晚降到14度左右
- 蔡英文過境美國心情好 與記者逗趣對話
- 海倫清桃結婚流產？真的假的？ 網友疑神祕尪翻臉爆料
- 宜蘭菜市場小旅行 老外大喊「勁好呷！」
- 北市》去年12月資遣增5成 批發零售最多
- 台中國際花毯節閉幕 16天吸引145萬人次
- 叛逃者張憲義：台灣曾計畫IDF載原子彈 反擊中國
- 台灣東部海域凌晨4.3地震 最大震度3級
- 愛國同心會鬧場 3人辱罵警察被保護管束
- 防治登革熱 新北社區防蚊師亮相教撇步
- 性感女神凍齡有成 狂曬母女照像閨蜜
- 烘焙競賽頒獎 仁愛高山茶加值
- 烘手或烘手機？ 公廁說明引熱議
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：保全摔倒意外發現地道 只差3公尺就到銀行
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分