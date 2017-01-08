中國霧霾嚴重 環保部長公開道歉
2017-01-08 09:55
中國霧霾相當嚴重，民眾上街像走在雲霧裡。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕中國冬天的霧霾依舊嚴重，從去年12月16日開始全國上百個城市出現重度空氣汙染，紅色、橙色預警不斷，對此中國的環保部長陳吉寧日前舉辦晚間記者會，親自為霧霾問題道歉。
據《大紀元》報導，陳吉寧是著名的環境科學家，曾擔任北京清華大學校長，他為了無法解決霧霾問題在記者會上內疚自責。陳吉寧表示，冬季出現的空汙問題，改善幅度相當小，也可以說根本沒有改善多少。
陳吉寧指出，中國北京、天津、河北以及周遭的城市裡，鋼鐵、焦炭、玻璃等工廠使用的煤碳量佔了全國的33％之多，排放廢氣的數據是全國平均的4倍，再加上冬天的氣象條件，讓空汙問題相當複雜。
不過中國網友認為，環保部長出來為霧霾道歉，是在為中國幾十年來的空汙背黑鍋，畢竟會產生霧霾並不是他的錯，也絕非單單一個環保部長就能改善。
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