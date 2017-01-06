慰安婦銅像風暴升級 日本召回駐韓大使表不滿

在韓國釜山的日本領事館前人行道上，有韓國民間團體放置象徵受害慰安婦的「和平少女像」，引發日本強烈不滿。（路透）

2017-01-06 12:33

〔即時新聞／綜合報導〕在韓國釜山的日本領事館前人行道上，有韓國民間團體放置象徵受害慰安婦的「和平少女像」，引發日本強烈不滿，今（6日）決定暫時召回駐韓國大使長嶺安政和釜山總領事森本康敬，並暫停日韓經濟合作協商計畫。

根據日本《朝日新聞》報導，日本官房長官菅義偉今日表示：「韓國政府默許民間團體在釜山總領事館設置慰安婦少女銅像，嚴重影響到日韓友好關係」，呼籲韓國政府應該儘早撤除少女銅像，並約束其國內相關團體的過激行為；同時日本也決定將抗議升級，暫時召回駐韓國大使長嶺安政和釜山總領事森本康敬，日本駐釜山總領事館職員暫停參加釜山市政府所有相關活動。

另外日韓經濟交流也受影響，包含日本中止與韓國的換匯談判，其他高層級的經濟協議也因此延期。

韓國外交部對此重申：「即使兩國間有難以化解的問題，但仍應站在彼此信任的基礎上，持續發展兩國關係」，對於日本中止經濟交流，韓國外交部深表遺憾：「對於日本政府違背政治和經濟分離的原則，感到非常地遺憾」。

韓國民間團體在上月28日，於釜山的日本領事館前設置象徵慰安婦的少女像，釜山市東區政府一開始強行拆除，遭到韓國民眾以打爆電話、癱瘓網站等方式激烈抗議；區政府隨後態度大轉彎，為強拆銅像向民眾道歉，並允許民團設置銅像，引發日本強烈不滿。