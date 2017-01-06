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摧毀金正恩的核設施！ 美官員稱：川普上任將襲擊北韓

2017-01-06  10:08

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩在新年發表的談話裡大嗆美國，稱他們能用核彈破壞美國核心地區，情報機構Stratfor的分析，為了阻止北韓的威脅，美國很可能在今年先發制人，摧毀北韓的核子設施。美國國防部官員也稱，這行動可能在川普上任第一天執行。

《每日星報》報導，情報機構Stratfor分析，美國很可能會在今年發動閃電攻擊，不過只會攻擊北韓的核子設施，並不會對其他目標發動攻擊。不過如果北韓相信攻擊不是針對推翻金正恩的政權，美國會願意為了降低核威脅跟北韓談判。

報導指出，美國主要攻擊目標是北韓核子相關設施研究與開發設施的所在地，如果該地被破壞，北韓的核生產網路會被癱瘓。美國國防部官員也透露，美國已準備好對付北韓的核試，且很可能在川普上任的第一天執行。

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  • 情報機構Stratfor分析，美國很可能會在今年發動閃電攻擊。（圖取自每日星報）

    情報機構Stratfor分析，美國很可能會在今年發動閃電攻擊。（圖取自每日星報）

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