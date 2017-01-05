南韓部署薩德 中國外交官威脅「接近斷交」

2017-01-05 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕為防禦北韓，美韓聯手在南韓部署薩德反導系統（THAAD），引發中國強烈不滿，南韓外交部人士透露，中國外交部亞洲司副司長陳海去年底訪韓時發表脅迫性言論，指部署薩德恐讓兩國關係「接近斷交」。

南韓《民族日報》報導，韓外交部人士4日透露，陳海去年底與三星、樂天等南韓大企業副會長見面時，告誡「部署薩德時，要準備好接受接近斷交的措施」。

另一位外交部有關人士也指出，據他所知，陳海過去與韓企有關人士見面時，談到薩德時曾表示，「小國（南韓）想不聽大國（中國）的話」。

報導指出，據了解，去年7月南韓當局發表部署薩德計畫後，中國政府方面沒有流出要斷交的說法。