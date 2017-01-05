| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

南韓部署薩德 中國外交官威脅「接近斷交」

2017-01-05  23:40

〔即時新聞／綜合報導〕為防禦北韓，美韓聯手在南韓部署薩德反導系統（THAAD），引發中國強烈不滿，南韓外交部人士透露，中國外交部亞洲司副司長陳海去年底訪韓時發表脅迫性言論，指部署薩德恐讓兩國關係「接近斷交」。

南韓《民族日報》報導，韓外交部人士4日透露，陳海去年底與三星、樂天等南韓大企業副會長見面時，告誡「部署薩德時，要準備好接受接近斷交的措施」。

另一位外交部有關人士也指出，據他所知，陳海過去與韓企有關人士見面時，談到薩德時曾表示，「小國（南韓）想不聽大國（中國）的話」。

報導指出，據了解，去年7月南韓當局發表部署薩德計畫後，中國政府方面沒有流出要斷交的說法。

廣告
  • 為防禦北韓，美韓聯手在南韓部署薩德反導系統（THAAD），引發中國強烈不滿。（路透）

    為防禦北韓，美韓聯手在南韓部署薩德反導系統（THAAD），引發中國強烈不滿。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 南韓 斷交 薩德
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：南韓部署薩德 中國外交官威脅「接近斷交」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月6日‧星期五‧丙申年臘月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.