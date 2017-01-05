有朋自遠方來？科學家證實神秘電波來自矮星系
2017-01-05 21:22
科學家證實屢次傳送到地球的神秘電波FRB 121102，是來自30億光年外的矮星系，或為高智慧生物所發出。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕天文學家在2007年發現一種稱作「快速電波爆發」（fast radio burst，FRB）的高能量爆發無線電波，持續時間僅在5毫秒至1秒間，且皆為一次性爆發。其中僅只有在2012年發現的FRB 121102，重複被全球不同的天文研究機構捕捉，經研究指出，此一訊號確定是來自30億光年外的矮星系（dwarf galaxy），可能為高智慧生物發出的訊號，引起高度關注。
綜合外媒報導，天文團隊在2007年探測到FRB訊號，在接下來幾年的研究中，科學家一共發現18個FRB，美國康乃爾大學（Cornell University）科學家查特吉（Shami Chatterjee）等人於1月4日在《自然》期刊發表研究論文，指出確定FRB 121102為30億光年外矮星系所發出，推翻了先前眾多的假設，是天文史上的重大發現。
據悉，澳洲無線電數據篩選團隊發現，第一個已知的FRB到達地球的時間為2001年。研究人員發現，雖FRB多為一次性能量的爆發，但卻在2012年短時間內，重複偵測到9次相同的FRB訊號，引起他們的好奇，將其命名為FRB 121102，如今確切得出神秘電波FRB 121102是來自30億光年外的一個矮星系，一些天文學家認為FRB巨大能量是來自於超新星爆炸的磁場，或宇宙黑洞所噴發出的物質導致，此種高能量訊號推測或來自外星生物，但科學家仍未能夠清楚知道訊號產生的方式。
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