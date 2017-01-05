不只IS！美航母指揮官：準備對付中國與俄國

2017-01-05 07:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）航空母艦戰鬥群將於四日啟程前往西太平洋部署，很有可能與中國「遼寧號」航空母艦戰鬥群遭遇。美國媒體報導，最近「老布希號」（USS George H.W. Bush）航空母艦編隊也在美國進行訓練，該航母的指揮官表示，可能要準備應付俄羅斯與中國。

根據美國《福斯》（Fox）報導，最近「老布希號」航空母艦編隊在美國北卡羅來納州海岸40英里處，每天訓練14小時，很少有休息的時間。航空母艦2號攻擊艦少將指揮官懷特塞爾（Kenneth Whitesell）表示，這相當於軍隊的春季訓練，接下來將與真正的軍隊作戰。他還說，除了打擊伊斯蘭國（Islamic State，IS）外，如果有必要，船員們還要準備應付俄羅斯和中國。

上尉潘寧頓（Will Pennington）表示，儘管中俄間沒有任何突發衝突，但仍在很多情況下利益有所分歧，所以必須做好準備，若局勢不可避免下，該了解如何應戰。