霧霾再襲中國華北 北京跨年夜灰朦朦

2016-12-29 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國華北地區將迎來12月的第3波霧霾；中國北京今（29）日已宣布將於明（30）日0時開始啟動空氣重污染橙色預警，空污預警並將持續至2017年1月1日24時。包括北京、天津、河北等地，料都將在「朦朧」的天氣當中，迎接新的一年。

綜合外媒報導，中國環境監測總站指出，北京、天津、河北等地區於本月30日起至明年1月5日止，將再次出現持續4天以上的空氣重污染，這已經是華北地區12月以來，第3次遭受大面積的霧霾侵襲。

北京今日已經宣布將於30日0時至2017年1月1日24時啟動空氣重污染橙色預警，橙色預警期間會啟動交通管制，包括市區內行駛的車輛要依車牌號碼管制限行、砂石車等全天禁止上路。

河南安陽市今日也已宣布全市的幼稚園、國中小學自明日起停課，待空氣重污染紅色預警解除後再恢復上課；包括北京、天津等地區，料都將在「朦朧」的霧霾天氣當中，迎接新的一年。而相關空污預警發布後，已有不少中國網友表示要飛往其他城市「避難」。