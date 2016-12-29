| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 國際

霧霾再襲中國華北 北京跨年夜灰朦朦

2016-12-29  19:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國華北地區將迎來12月的第3波霧霾；中國北京今（29）日已宣布將於明（30）日0時開始啟動空氣重污染橙色預警，空污預警並將持續至2017年1月1日24時。包括北京、天津、河北等地，料都將在「朦朧」的天氣當中，迎接新的一年。

綜合外媒報導，中國環境監測總站指出，北京、天津、河北等地區於本月30日起至明年1月5日止，將再次出現持續4天以上的空氣重污染，這已經是華北地區12月以來，第3次遭受大面積的霧霾侵襲。

北京今日已經宣布將於30日0時至2017年1月1日24時啟動空氣重污染橙色預警，橙色預警期間會啟動交通管制，包括市區內行駛的車輛要依車牌號碼管制限行、砂石車等全天禁止上路。

河南安陽市今日也已宣布全市的幼稚園、國中小學自明日起停課，待空氣重污染紅色預警解除後再恢復上課；包括北京、天津等地區，料都將在「朦朧」的霧霾天氣當中，迎接新的一年。而相關空污預警發布後，已有不少中國網友表示要飛往其他城市「避難」。

廣告
  • 中國華北地區將迎來12月的第3波霧霾，包括北京、天津、河北等地，料都將在「朦朧」的天氣當中，迎接新的一年。（美聯社）

    中國華北地區將迎來12月的第3波霧霾，包括北京、天津、河北等地，料都將在「朦朧」的天氣當中，迎接新的一年。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 北京 天津 河南 空氣污染 霧霾
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：霧霾再襲中國華北 北京跨年夜灰朦朦


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.