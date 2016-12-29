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無懼中國反對 日本防衛大臣參拜靖國神社

日本防衛大臣稻田朋美赴靖國神社參拜。（美聯社）

2016-12-29  15:11

〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛大臣稻田朋美今天（29日）上午前往靖國神社參拜，自費獻上了「玉串料」（祭祀費），她對外說明時強調，「作為一個國民前來進行了參拜。」「不想成為忘恩負義之徒。」引發中國、韓國不滿。

根據日本《共同社》報導，今年8月就任的稻田朋美，日前才隨首相安倍晉三赴美國夏威夷珍珠港訪問，象徵就太平洋戰爭進行和解，沒想到今天就來參拜供奉著二戰陣亡軍人的靖國神社，立刻遭到韓國外交部發言人抗議表示「令人憤慨」，同時讓中國官方媒體做出批判性報導，稱稻田朋美「拜鬼」。

稻田朋美在參拜過程中表示，「最激烈戰鬥過的日本與美國如今形成了最強有力的同盟關係。我也是為了報告此事，懷著希望著眼未來，構築日本與世界的和平的想法進行了參拜。」「我認為無論持何種歷史觀，無論是敵是友，向為祖國獻出生命的人表達感謝、尊敬和追悼之意的行為能夠得到理解。」

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