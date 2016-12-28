向外星人Say Hi？ 霍金：地球恐遭殖民、侵略

英國物理學家霍金提出警告，若讓外星人造訪地球，地球人下場會和美洲原住民一樣。（路透）

2016-12-28 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕人類一直致力於尋找外星生物真實存在的證據，並渴望和對方取得聯繫，美國舊金山一間專門探索外星生物的機構METI，就計畫在2018年向外太空發送訊號，向外星人打招呼，但此舉卻引來許多科學家反對。英國著名物理學家霍金就曾警告這不明智，形容一旦外星人造訪地球，「會有如哥倫布發現美洲新大陸，地球恐遭外星人殖民與侵略，對地球人沒有幫助。」

METI的負責人瓦高赫（Douglas Vakoch）日前表示，他計畫在2018年底前，向繞著比鄰星（除太陽外離地球最近的恆星）旋轉的一顆類地行星發送無線電或雷射訊號，成人類有史以來首次持續有意圖地朝行星發送訊號，其主要目的便是與外星生物「SAY HI」，他宣稱：「若想要開啟幾世代以來的交流，必須先學習如何分享資訊。」

但此言一出引發爭議，許多科學家認為，假如外星人非善類，是否有必要讓他們知道地球人的存在？英國著名物理學家霍金提出警告，「若外星人來訪，就像當年航海家哥倫布發現美洲一樣，不會對原住民有好結果。」