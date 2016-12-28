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奇觀！「霧牆」封港 外媒：有如末日

攝影師卓夫洛（Levi Drevlow）利用縮時攝影，呈現「霧牆」封鎖杜魯斯港景象。（取自YouTube）

2016-12-28  06:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國明尼蘇達州杜魯斯港（Duluth Harbour）日前出現罕見「霧牆」（Wall of Fog）奇異景觀，被外媒形容宛如「末日」，但港口貨輪依舊進出，似乎營運未受影響。

美國廣播公司《abc News》報導，專業攝影師卓夫洛（Levi Drevlow）利用縮時攝影，呈現「霧牆」封鎖杜魯斯港壯觀景象。

氣象專家指出，「霧牆」應是相對溫暖的湖水在冷空氣中蒸發，並急速凝結成霧，當時杜魯斯港的溫度低於攝氏零下26度。

（取自YouTube）

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