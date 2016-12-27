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川普大開地圖砲 怒嗆聯合國「可悲」

疑不滿以色列屯墾活動遭禁止，川普痛批聯合國「可悲」。（法新社）

2016-12-27  09:16

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國在日前通過決議，要求以色列停止在巴勒斯坦境內包括東耶路撒冷的屯墾活動，此事引發美國共和黨總統當選人川普的不滿，痛批聯合國「可悲」。

時常透過社群網站評論時政的川普，在聯合國針對是否禁止以色列屯墾投票前，便呼籲美國政府投下反對票，在當下引起不小的爭論。

川普稍早在推特與臉書上怒嗆聯合國，稱聯合國原本是具有潛力的組織，但現在，只是一群人聚集在一起，互相交談度過他們的歡樂時光，直呼「可悲」。

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