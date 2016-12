川普大開地圖砲 怒嗆聯合國「可悲」

2016-12-27 09:16

〔即時新聞/綜合報導〕聯合國在日前通過決議,要求以色列停止在巴勒斯坦境內包括東耶路撒冷的屯墾活動,此事引發美國共和黨總統當選人川普的不滿,痛批聯合國「可悲」。

時常透過社群網站評論時政的川普,在聯合國針對是否禁止以色列屯墾投票前,便呼籲美國政府投下反對票,在當下引起不小的爭論。

川普稍早在推特與臉書上怒嗆聯合國,稱聯合國原本是具有潛力的組織,但現在,只是一群人聚集在一起,互相交談度過他們的歡樂時光,直呼「可悲」。

The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad!