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樂桃台北飛東京險錯降跑道 緊急拉升無人傷亡

樂桃航空編號JA811P班機當地時間今天凌晨傳出差點降錯跑道，所幸無人因此受傷。（圖擷自traicy.com）

2016-12-22  21:22

〔即時新聞／綜合報導〕一架由台北飛往東京的樂桃航空班機，當地時間22日凌晨登陸羽田機場時疑似降錯跑道，距離地面約140公尺時緊急重飛，事件被日本國土交通省列為重大事件，當局正在進行調查。

綜合日媒報導，樂桃航空一架A320編號JA811P班機日本時間22日凌晨0時40分，準備降落東京羽田機場，塔台指示班機降落在編號C跑道，但機長竟差點降落在整修中的編號D跑道。

報導指出，班機當時僅離地140公尺才緊急拉升，重飛後順利降落在C跑道。全機164人沒有受傷。日本國土交通省認定此事為重大事件，運輸安全委員會已展開調查。

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