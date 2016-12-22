霧霾太大看不清 山東男子開車衝進海裡

2016-12-22 18:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國近來霧霾嚴重，各地區都深受霾害所擾，許多城市的空氣中佈滿汙染物，導致視線不良、能見度低，山東就有名男子在19日因霧霾影響，開車時看不清楚路，竟直接衝進了海裡，所幸有2艘停泊在碼頭的船隻剛好位於車輛落海點附近，男子隨即被船員給救起，無人傷亡。

《齊魯晚報》報導，開車的董姓男子表示，他當天早上6點半送朋友到碼頭去，在回程時，由於霧霾太大、看不清楚路，只能憑感覺轉彎，當他要轉彎時，才看到遠方的車駛來，在緊急時刻他立刻踩煞車，由於路面濕滑，車輛就直接往碼頭衝了過去，飛入海中。由現場的煞車痕來看，董男踩煞車時，他的車離岸邊的距離不到1公尺，可見董男因霧霾影響，幾乎看不清楚路。

車輛落海後，董男隨即開窗戶爬到車頂上求救，此時車則慢慢地下沉。所幸，在車輛落海點附近有2艘返回港口的漁船，船員見狀後紛紛跳下海救人，董男才保住了一命。