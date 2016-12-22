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生孩子要上司同意？ 強國銀行公告「懷孕需事先申請」

2016-12-22  13:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽一間銀行上月發布通知，要求女員工懷孕前須向上級提出申請，以便安排工作。消息傳出後引起輿論熱議，更遭網友群起譏嘲。

根據中媒《中安在線》報導，中國安徽黃山屯溪農商銀行上月23日發布通知，要求女員工在計畫生育前須向公司提出申請，如有違此規定，將由女員工與銀行行長承擔相對責任。

報導指出，屯溪農村商業銀行負責人胡小姐受訪表示，由於近年招聘的年輕女員工較多，其中大部分負責櫃台職務，「一旦長時間離開崗位將影響顧客體驗，會很麻煩」。

有網友提出異議，認為這做法已違法，反問「如果意外懷孕，未能提前向上司申請怎麼辦」。對此，胡小姐表示，規定實施至今尚未遇過這種狀況，但她仍強調這做法是為了確保工作銜接順利，保障顧客體驗。

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  • 中國安徽一間銀行上月發布公告，要求女員工懷孕前須提出申請。（情境照，非新聞當事人）

    中國安徽一間銀行上月發布公告，要求女員工懷孕前須提出申請。（情境照，非新聞當事人）

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