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震驚菲國 英國前貴族之女涉販毒 街頭遭射殺

2016-09-20  23:20

〔即時新聞／綜合報導〕菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）上任以來大規模的掃毒行動除招致爭議不斷外，還引發國際劇烈譴責聲浪。本月10日，45歲的英國沒落貴族之女莫伊妮和（Maria Aurora Moynihan）因遭指控為毒梟，遭槍手射殺後橫屍馬尼拉（Manila）街頭。

綜合報導，遭槍殺的莫伊妮和，其父親是英國莫尼漢男爵三世、安東尼・莫尼漢（Antony Moynihan），母親則是菲律賓人。莫伊妮和擁有英、菲雙重國籍，她在2013年被控藏有安非他命、大麻、搖頭丸而遭到逮捕，後來獲得保釋。此次遭指控為毒梟而被射殺橫屍首都街頭外，槍手還在屍體旁放置寫著「專賣毒品給名流的藥頭」的紙板。

莫伊妮和在街頭遭到射殺的事件，當地警方以她為毒販為由，並未逮捕任何一名開槍嫌疑人。莫伊妮和的姐姐、菲國知名影星瑪麗多妮（Maritoni Fernandez）說：「妹妹死後，家庭的首要任務就是保護她的孩子，別讓孩子承受更多的痛苦與折磨」，並呼籲當地媒體停止報導，尊重他們的隱私。

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  • 本月10日，45歲的英國沒落貴族之女莫伊妮和（Maria Aurora Moynihan）因遭指控為毒梟，遭槍手射殺後橫屍馬尼拉（Manila）街頭。槍手還在屍體旁放置寫著「專賣毒品給名流的藥頭」的紙板。（圖擷自Twitter）

    本月10日，45歲的英國沒落貴族之女莫伊妮和（Maria Aurora Moynihan）因遭指控為毒梟，遭槍手射殺後橫屍馬尼拉（Manila）街頭。槍手還在屍體旁放置寫著「專賣毒品給名流的藥頭」的紙板。（圖擷自Twitter）

  • 菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）上任以來大規模的掃毒行動除招致爭議不斷外，還引發國際劇烈譴責聲浪。（圖擷自法新社）

    菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）上任以來大規模的掃毒行動除招致爭議不斷外，還引發國際劇烈譴責聲浪。（圖擷自法新社）

  • 莫伊妮和在街頭遭到射殺的事件，當地警方以她為毒販為由，並未逮捕任何一名開槍嫌疑人。（圖擷自Rappler News）

    莫伊妮和在街頭遭到射殺的事件，當地警方以她為毒販為由，並未逮捕任何一名開槍嫌疑人。（圖擷自Rappler News）

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相關關鍵字： Maria Aurora Moynihan 射殺 掃毒 毒梟 菲律賓 販毒
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