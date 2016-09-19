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公司登記「月經日」 員工怒批：我是打工非賣身

2016-09-19  22:31

〔即時新聞／綜合報導〕河南鄭州一家跨國酒品貿易公司昨（18日）發出內部公告，要求女員工在下班前上網填上自己「例假日期」，此舉讓許多女同事感到不悅，認為隱私被侵犯。事後，該公司出面回應，指出統計目的除了讓女同事可以在月經來時提早下班外，還會提供補品讓她們補身體。

業者回應︰是讓女同事可提早下班

綜合報導指出，該貿易公司員工「熬夜的貓咪」在微博PO出人資行政部要求女員工儘快登記該月「例假時間」，生氣發言：「這是要幹嘛，我是來打工的，但我不是把自己賣給你了，管得還真多！」原PO透露，這個要求讓很多女員工都感到不太舒服也不太能理解，覺得涉及個人隱私。但因為公司平時對員工滿照顧，所以大家才都填了，不過填完後多少感到被冒犯。

這間貿易公司的規定，在網路上幾經轉貼後引發熱烈討論，有人認為「原PO事情原委都沒弄清楚，反應就這麼大不太好」、「傻不傻阿妳，老板貼心，有假放還患得患失」，但也有人表示「這應該算是個人隱私吧」、「真的管太多了」。

《重慶晨報》報導指出，該貿易公司人資行政部經理賈文靜回應：「此次統計，是要讓公司食堂在女員工例假週期給她們改善伙食，提供牛排、牛肉，熬製紅棗湯等等」。另外，女員工還可在例假期間提前2小時下班。該公司也針對女同事覺得隱私遭侵犯這部分，回應表示之後會更注意統計的私密性。

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  • 貿易公司員工「熬夜的貓咪」在微博PO出人資行政部要求女員工登記「例假時間」，生氣發言：「這是要幹嘛，我是來打工的，但我不是把自己賣給你了，管得還真多！」（擷自熬夜的猫咪663微博）

    貿易公司員工「熬夜的貓咪」在微博PO出人資行政部要求女員工登記「例假時間」，生氣發言：「這是要幹嘛，我是來打工的，但我不是把自己賣給你了，管得還真多！」（擷自熬夜的猫咪663微博）

  • 河南鄭州一家跨國酒品貿易公司昨日發出內部公告，要求女員工在下班前上網填上自己「例假日期」，此舉讓許多女同事感到不悅，認為隱私被侵犯。（擷自熬夜的猫咪663微博）

    河南鄭州一家跨國酒品貿易公司昨日發出內部公告，要求女員工在下班前上網填上自己「例假日期」，此舉讓許多女同事感到不悅，認為隱私被侵犯。（擷自熬夜的猫咪663微博）

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