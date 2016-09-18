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Note 7最後防線失守？ 網傳中國版也會爆

儘管三星宣稱中國版Note 7不會爆炸，卻有中國網友在網路上表示，自己使用的正是中國版Note 7，卻也爆炸了！（圖擷自百度貼吧）

2016-09-18  18:48

〔即時新聞／綜合報導〕韓國三星的手機Galaxy Note 7爆炸頻傳，但他們本來還有「最後一道防線」，也就是由中國電池製造商ATL供應電池的「中國版」Note 7；三星方面之前都表示「中國版」的是安全的，然而今（18）日卻有中國網友在網路上表示，自己使用的是「中國版」Note 7，卻也爆炸了！

「百度貼吧」有中國網友表示，自己購買的中國版三星Galaxy Note 7珊瑚藍版，在使用時無端黑屏，而且不斷晃動，驚嚇之中把他扔開，居然就真的爆炸了！

讓三星雪上加霜的是，日前三星才掛保證表示，除了正式開賣前的1858台所謂千人團體驗機外，9月1日起在中國發售的Galaxy Note 7中國版本，因為電池供應商不同，所以不在此次更換範圍內，可以「放心」購買及使用；然而從這位中國網友貼出的手機詳細資訊來看，這隻手機應該屬於三星稱可以放心購買的Note 7，卻發生爆炸。

網友也質疑，如果中國版的電池真的沒問題，現在連中國版Note 7也爆炸，那難道是設計上出現問題嗎？又或者是有其他缺陷？而如果此次爆炸的消息屬實，無疑的對三星又是一次重擊。

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  • 有中國網友表示，自己購買的中國版三星Galaxy Note 7珊瑚藍版，在使用時無端黑屏，而且不斷晃動，驚嚇之中把他扔開，居然就真的爆炸了！（圖擷自百度貼吧）

    有中國網友表示，自己購買的中國版三星Galaxy Note 7珊瑚藍版，在使用時無端黑屏，而且不斷晃動，驚嚇之中把他扔開，居然就真的爆炸了！（圖擷自百度貼吧）

  • 從這位中國網友貼出的手機詳細資訊來看，這隻手機應該屬於三星稱可以放心購買的Note 7，卻發生爆炸。（圖擷自百度貼吧）

    從這位中國網友貼出的手機詳細資訊來看，這隻手機應該屬於三星稱可以放心購買的Note 7，卻發生爆炸。（圖擷自百度貼吧）

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