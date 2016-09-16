黨工失業了？外媒證實大選有「機器人網軍」帶風向
外媒報導，包含美國總統大選及英國脫歐公投都有近一半的輿論發言是出自「機器人網軍」之手。圖為示意圖。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕公民投票是衡量一個國家民主程度很重要的標準，但若有日益增加的「機器人網軍」在各平台帶輿論風向，所謂的自由民主能堅持多久呢？
根據《彭博》報導，2年前在美國證交會提交的報告中指出，社群網站推特（Twitter）估計，全球有超過2300萬個活躍帳號正由「機器人」運行，以軟體代理這些帳號對政治事件、大型新聞進行評論及回應。
知名駭客暨政治工作者司普維達（Andrés Sepúlveda）指出，這類型的機器人網軍已在中美洲活躍了10年。司普維達表示，這些機器人被拿來使用於墨西哥、哥倫比亞及尼加拉瓜等國的選舉中，並能影響將近5成大型選舉的結果。
這個現象在美歐各國亦愈趨頻繁，英國牛津大學針對脫歐公投前，網路平台上正反方輿論的攻防做了仔細的觀察，他們提出的結論顯示，有高達1/3相關的twitter貼文僅出自佔總數1%的帳號，研究人員認為這些帳號背後多由電腦軟體操控，因為這些驚人的活躍性及發言頻率是常人所不能及的。另外，這次美國總統大選也有許多機器人網軍出沒，據悉，至少有一大半的活動、發言是出自這些軟體程式之手。
主持相關研究的牛津大學教授霍華德（Philip Howard）表示，使用機器人網軍的優點在於民眾會把這些網軍視作身邊可接觸到的一般平民，而不是新聞媒體，因此其所發表的言論會較立場固定的電視、平面媒體更容易被民眾所接受，更容易影響中間選民的意志。
報導指出，目前尚未找到有效的方法來抑制這些「機器人網軍活動」，現在僅能由社交平台來研發更新的機器人識別程式來阻止或註記可能的機器人帳號，霍華德呼籲民眾多發揮自主思考能力及判斷力，來辨識這些政治意圖極為明顯的風向大軍。
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