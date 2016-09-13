| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
莫蘭蒂來襲 台鐵東部幹線、南迴線等明停駛 莫蘭蒂來襲 全台發布雨量警戒 北北基 明日正常上班上課 花蓮秀林鄉西寶、和平國小 今晚停班停課 高雄大學明天停課 高市明是否停班課21點前宣布 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
 首頁 > 國際

攝影師闖入「石像之鄉」 滿坑滿谷讓人超毛...

日本有名攝影師意外踏入一處「石像之鄉」，滿坑滿谷的石像，令人不寒而慄。（圖擷取自Twitter）

2016-09-13  17:18

〔即時新聞／綜合報導〕日本有名攝影師日前到富山縣拍攝野外風景，不過卻意外踏入一處「禁地」，只見區域內擁有眾多「石像」，除了常見的佛像之外，還有許多穿著現代服裝的石像，而拍攝當時天色昏暗，搭配著滿坑滿谷的石像，令人不寒而慄。

這名日本攝影師「@YUKISONS」在推特貼出許多詭異的石像照片，他回憶當時情況表示，踏進這個石像區後，腦中突然出現「好像來到不該來的地方」想法，看著一群一群、滿山遍野、形形色色的石像，搭上當時的昏暗天色，他不禁冷汗直流，不過他最後還是拍了一些照片留作紀念，並上傳至推特。

原來這個地區是位於日本富山縣富山市南部的景點「石佛之森」，附近還有一處「石像之鄉」，共通點就是石像林立，兩處石像合計約有1000多座，其中一般民眾的石像佔了400座左右，而這些以一般民眾形象塑成的石像，是依據該景點創辦者的親友樣貌所雕刻出來的。

區域內擁有眾多常見的佛像。（圖擷取自Twitter）

此地區是位於日本富山縣富山市南部的景點「石佛之森」，附近還有一處「石像之鄉」。（圖擷取自Twitter）

攝影師拍攝照片當時天色昏暗，搭配著滿坑滿谷的石像，令人不寒而慄。（圖擷取自Twitter）

除了佛像外，也有以一般民眾形象雕刻的石像。（圖擷取自Twitter）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 富山縣 推特 攝影師 日本 石像
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧泰式打拋豬
香芹濃湯
烤肉備料這樣做
鋁箔紙大哉問
轉寄

標題：攝影師闖入「石像之鄉」 滿坑滿谷讓人超毛...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.