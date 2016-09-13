攝影師闖入「石像之鄉」 滿坑滿谷讓人超毛...

日本有名攝影師意外踏入一處「石像之鄉」，滿坑滿谷的石像，令人不寒而慄。（圖擷取自Twitter）

2016-09-13 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕日本有名攝影師日前到富山縣拍攝野外風景，不過卻意外踏入一處「禁地」，只見區域內擁有眾多「石像」，除了常見的佛像之外，還有許多穿著現代服裝的石像，而拍攝當時天色昏暗，搭配著滿坑滿谷的石像，令人不寒而慄。

這名日本攝影師「@YUKISONS」在推特貼出許多詭異的石像照片，他回憶當時情況表示，踏進這個石像區後，腦中突然出現「好像來到不該來的地方」想法，看著一群一群、滿山遍野、形形色色的石像，搭上當時的昏暗天色，他不禁冷汗直流，不過他最後還是拍了一些照片留作紀念，並上傳至推特。

原來這個地區是位於日本富山縣富山市南部的景點「石佛之森」，附近還有一處「石像之鄉」，共通點就是石像林立，兩處石像合計約有1000多座，其中一般民眾的石像佔了400座左右，而這些以一般民眾形象塑成的石像，是依據該景點創辦者的親友樣貌所雕刻出來的。

區域內擁有眾多常見的佛像。（圖擷取自Twitter）

此地區是位於日本富山縣富山市南部的景點「石佛之森」，附近還有一處「石像之鄉」。（圖擷取自Twitter）

攝影師拍攝照片當時天色昏暗，搭配著滿坑滿谷的石像，令人不寒而慄。（圖擷取自Twitter）