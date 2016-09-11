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高舉「民主自決」遇死亡威脅 港朱凱迪考慮住進議會

2016-09-11  09:06

〔即時新聞／綜合報導〕香港第6屆立法會選舉在日前結果出爐，倡議「民主自決」的朱凱迪以8萬4000多票成為全港得票最高的「票王」，卻也因為明顯的政治立場，在選後接獲針對他與家人的死亡威脅。朱凱迪除了已向警方報案，昨日更表示有可能會住進立法會大樓。

綜合港媒報導，朱凱迪昨日前往荃灣謝票，身邊跟隨著便衣警察維護安全。他透露之後4年的威脅恐怕會越來越嚴重，自己和家人又不想像現在一樣，到處搬家躲躲藏藏，所以才有住進香港議會的想法。

朱凱迪說，目前他尚未向立法會詢問是否能夠入住，也希望以議會為家的狀況不會發生，因為一個香港議員如果沒辦法在當地安心居住，這無疑是一件很恐怖的事情。

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  • 收到死亡威脅的香港新科議員朱凱迪，昨日表示有可能會住進立法會大樓。（歐新社）

    收到死亡威脅的香港新科議員朱凱迪，昨日表示有可能會住進立法會大樓。（歐新社）

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