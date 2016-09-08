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中國遊客在俄皇宮當眾小便…震撼全俄羅斯

上月有中國遊客參訪俄羅斯凱薩琳宮，其中一名媽媽竟為了解決孩子尿急，竟讓他當眾在大廳木地板上解放，消息震驚全俄國。（圖截自RFA.org）

2016-09-08  12:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來經濟崛起，但文化思想似乎未趕上物質水準。有外媒報導指出，近來有中國遊客參訪俄羅斯沙皇時期建設的凱薩琳宮（The Catherine Palace），但一名媽媽竟為了解決孩子尿急，竟讓他當眾在大廳木地板上解放，消息震驚全俄國。

據俄國《聖彼得堡電視台》報導，該起事件發生在8月2日，一個中國旅遊團當天參觀凱薩琳宮的大廳時，一位母親為了解決自己孩子尿急，竟然就讓小孩當場在皇宮大廳的豪華硬木地板上小便。皇宮的工作人員見狀當場嚇壞，甚至驚動館長趕到現場處理。

皇宮的工作人員表示，這是史上首次發生類似的事情。聖彼得堡導遊協會一名翻譯表示，整起事件也跟中國導遊有關，因為俄國人導遊會事先為中國遊客講解行為規範及廁所位置，但中國導遊通常都不願說明，怕會影響與遊客間的關係。

凱薩琳宮的名字來自於凱薩琳一世（Catherine I），她是俄羅斯帝國的第二位沙皇，凱薩琳宮前身是凱薩琳一世在1717年修建的夏宮，之後屢經歷屆皇室成員改建，成為今日世界聞名的洛可可式宮殿。

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  • 皇宮的工作人員表示，這是史上首次發生類似的事情。（圖截自網路）

    皇宮的工作人員表示，這是史上首次發生類似的事情。（圖截自網路）

  • 凱薩琳宮的名字來自於凱薩琳一世，她是俄羅斯帝國的第二位沙皇，凱薩琳宮前身是凱薩琳一世在1717年修建的夏宮。（圖截自網路）

    凱薩琳宮的名字來自於凱薩琳一世，她是俄羅斯帝國的第二位沙皇，凱薩琳宮前身是凱薩琳一世在1717年修建的夏宮。（圖截自網路）

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