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找回乾淨水質 紐約回收5000馬桶養生蠔

為淨化水質，美國紐約將實施「10億牡蠣計畫」（Billion Oyster Project）。（圖取自《gothamist》）

2016-09-07  20:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約將實施「10億牡蠣計畫」（Billion Oyster Project），為淨化水質，當局將回收近5000個馬桶，敲碎用這些磁器養殖生蠔，改善嚴重遭汙染的牙買加灣。紐約市府強調，這些生蠔不是養來當食物的。

綜合外媒報導，紐約港曾一度盛產生蠔，但近年因清淤和污染導致幾近滅絕；而因生蠔有巨大環境效益，可淨化水質並緩衝風暴衝擊等，紐約市府決定斥資100萬美元（約3125萬台幣）大量生產生蠔。

當局將回收公立學校近5000個馬桶，敲碎後用這些瓷器碎片組成約5萬個生蠔的養殖場，放入牙買加灣讓其生長，待成熟後，盼這些生蠔依季節自行產卵、繁衍下一代。而接下來2年，當局也將監控附近水域的水質改善狀況。

紐約市府也證實，這些生蠔不是養來吃的，因為此舉可能耗盡可用來幫助生態系統的生蠔數量，因此短期內不會在紐約餐廳看到這些生蠔。

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  • 紐約市府強調，這些生蠔不是養來當食物的。（圖取自《gothamist》）

    紐約市府強調，這些生蠔不是養來當食物的。（圖取自《gothamist》）

  • 紐約當局將回收公立學校近5000個馬桶，敲碎後用這些瓷器碎片組成約5萬個生蠔的養殖場。（圖取自《gothamist》）

    紐約當局將回收公立學校近5000個馬桶，敲碎後用這些瓷器碎片組成約5萬個生蠔的養殖場。（圖取自《gothamist》）

  • 紐約當局將養殖生蠔，改善嚴重遭汙染的牙買加灣。（圖取自《gothamist》）

    紐約當局將養殖生蠔，改善嚴重遭汙染的牙買加灣。（圖取自《gothamist》）

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相關關鍵字： 水質淨化 牡蠣 生蠔 紐約 美國 養殖牡蠣
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