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跑步機上連跑24小時 兩跑者動機令人動容

2名住在澳洲黃金海岸的24歲大男孩，週日完成在跑步機上的「24耐」挑戰。（擷取自澳洲《ABC》）

2016-09-06  10:19

〔即時新聞／綜合報導〕兩個澳洲大男孩為抗癌展開的「24耐」挑戰！

根據澳媒《ABC》報導，2名澳洲昆士蘭黃金海岸（Gold Coast）的24歲男子伊凡斯（Christopher Evans）跟賽德曼（Antony Sedman），週日（4日）在當地的「Burleigh's Justin」公園完成一項挑戰，2人無間斷地在跑步機上跑了24小時，加起來一共跑了132公里，目的是幫一個癌症協會募款。

伊凡斯與賽德曼為了這項挑戰，在過去的10週內做足了準備，最終在週日早上7時完成挑戰，2人及團隊立即將照片上傳至臉書，並寫下「我們剛在跑步機上連續跑了24小時」。這項挑戰是為了替癌症協會多募得6000澳幣（約新台幣14萬4千元），以達成2萬元（約新台幣48萬元）的募款目標。

這2名大男孩事後開心地說道，「在過去10週的努力下，能把這一件事從構想變成現實，真不可思議」，他們也感謝自己的團隊，還有一路走來給予支持的人們，「讓這一切變得可能」。據悉，2人過去已完成過很多次長跑賽事，他們也預估將在年底前，完成2500公里的長跑里程。

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  • 不間斷的長跑挑戰，考驗的是跑者的意志力，以及團隊的應變能力。（擷取自澳洲《ABC》）

    不間斷的長跑挑戰，考驗的是跑者的意志力，以及團隊的應變能力。（擷取自澳洲《ABC》）

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相關關鍵字： 24耐 公益 澳洲 長跑 馬拉松 黃金海岸
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