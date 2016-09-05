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解密汪精衛政權 二戰日本記者遺稿將出版

2016-09-05  22:21

〔即時新聞／綜合報導〕第二次世界大戰終戰至今逾70週年，當時一位日本記者未發表的遺稿在經由專家整理、研究後，預計於9月出版，其中包含日本在中國建立汪精衛政權的詳情。

根據《共同社》報導，二戰期間擔任「同盟通信社北京支局、河內支局長及歐洲機動特派員」的大屋久壽雄，記錄不少當時的所見所聞，寫了約2000張400字的稿紙，內容分成《支那事變》、《和平工作》、《歐洲戰爭》、《太平洋戰爭》等4個部分，不過大屋久壽雄於1951年逝世，這些稿件就被長子大屋剛人放置在位於東京的家中。

日本中央大學的法國文學名譽教授高橋治男及媒體人鳥居英晴先前發現這些稿件後，接手進行內容研究，歷經一段時間的整理、研究後，將於9月由日本「柘植書房新社」出版，作家保阪正康說，「內容史無前例、作為史料非常珍貴」。

報導指出，這些稿件中記錄了記者的親身經驗外，還詳細記錄了二戰期間日本在中國建立汪精衛政權的工作。

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  • 大屋久壽雄在二戰期間擔記者，記錄不少當時的所見所聞，寫了約2000張400字的稿紙，經由專家整理後，將於9月出版。（圖擷取自《產經新聞》）

    大屋久壽雄在二戰期間擔記者，記錄不少當時的所見所聞，寫了約2000張400字的稿紙，經由專家整理後，將於9月出版。（圖擷取自《產經新聞》）

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標題：解密汪精衛政權 二戰日本記者遺稿將出版


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