肯亞男子陰莖腫脹 比常人大10倍垂過膝蓋

非洲肯亞一名男子因罹患罕見疾病，導致陰莖異常腫脹，竟然比常人還要大上10倍。（圖截自鏡報）

2016-09-04 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕許多男人都很在意陽具大小，其實只要功能正常且健康即可，實在不需太過在意。有外媒報導指出，非洲肯亞一名男子因罹患罕見疾病，導致陰莖異常腫脹，竟然比常人還要大上10倍，大小就差不多跟一名嬰兒一樣大。

綜合外媒報導，現年20歲的奧皮約（Sorence Owiti Opiyo）從出生那一刻起，就因罕病造成他有比常人還大的陰莖，成長的過程中，奧皮約不斷飽受他人異樣眼光，約在10歲時他動過一次手術，陰莖異常腫脹的情況也稍微好轉，但術後卻急轉直下，陰莖仍然不停腫脹，甚至惡化到比動手術前還差。

目前奧皮約的陰莖比常人還要大上10倍，不僅長過膝蓋，其大小差不多就跟一名嬰兒一樣大，且陰莖前端還出現不正常扭曲。奧皮約的家人現在正四處籌措手術費，希望有善心人士能伸出援手。