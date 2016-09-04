| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
受低壓帶影響 氣象局：中南部11縣市大雨特報 沒手腳女孩泳渡日月潭 郭韋齊辦到了！
 首頁 > 國際

肯亞男子陰莖腫脹 比常人大10倍垂過膝蓋

非洲肯亞一名男子因罹患罕見疾病，導致陰莖異常腫脹，竟然比常人還要大上10倍。（圖截自鏡報）

2016-09-04  10:05

〔即時新聞／綜合報導〕許多男人都很在意陽具大小，其實只要功能正常且健康即可，實在不需太過在意。有外媒報導指出，非洲肯亞一名男子因罹患罕見疾病，導致陰莖異常腫脹，竟然比常人還要大上10倍，大小就差不多跟一名嬰兒一樣大。

綜合外媒報導，現年20歲的奧皮約（Sorence Owiti Opiyo）從出生那一刻起，就因罕病造成他有比常人還大的陰莖，成長的過程中，奧皮約不斷飽受他人異樣眼光，約在10歲時他動過一次手術，陰莖異常腫脹的情況也稍微好轉，但術後卻急轉直下，陰莖仍然不停腫脹，甚至惡化到比動手術前還差。

目前奧皮約的陰莖比常人還要大上10倍，不僅長過膝蓋，其大小差不多就跟一名嬰兒一樣大，且陰莖前端還出現不正常扭曲。奧皮約的家人現在正四處籌措手術費，希望有善心人士能伸出援手。

廣告
  • 目前奧皮約的陰莖比常人還要大上10倍，不僅長過膝蓋，其大小差不多就跟一名嬰兒一樣大，且陰莖前端還出現不正常扭曲。（圖截自鏡報）

    目前奧皮約的陰莖比常人還要大上10倍，不僅長過膝蓋，其大小差不多就跟一名嬰兒一樣大，且陰莖前端還出現不正常扭曲。（圖截自鏡報）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 罕病 肯亞 腫脹 陰莖 陽具
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
三杯雞肉米蛋餅
陽光南瓜湯
食材抹鹽的目的是？
粉天然～打掃更輕鬆
轉寄

標題：肯亞男子陰莖腫脹 比常人大10倍垂過膝蓋


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月4日‧星期日‧丙申年八月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.