肯亞男子陰莖腫脹 比常人大10倍垂過膝蓋
2016-09-04 10:05
非洲肯亞一名男子因罹患罕見疾病，導致陰莖異常腫脹，竟然比常人還要大上10倍。（圖截自鏡報）
〔即時新聞／綜合報導〕許多男人都很在意陽具大小，其實只要功能正常且健康即可，實在不需太過在意。有外媒報導指出，非洲肯亞一名男子因罹患罕見疾病，導致陰莖異常腫脹，竟然比常人還要大上10倍，大小就差不多跟一名嬰兒一樣大。
綜合外媒報導，現年20歲的奧皮約（Sorence Owiti Opiyo）從出生那一刻起，就因罕病造成他有比常人還大的陰莖，成長的過程中，奧皮約不斷飽受他人異樣眼光，約在10歲時他動過一次手術，陰莖異常腫脹的情況也稍微好轉，但術後卻急轉直下，陰莖仍然不停腫脹，甚至惡化到比動手術前還差。
目前奧皮約的陰莖比常人還要大上10倍，不僅長過膝蓋，其大小差不多就跟一名嬰兒一樣大，且陰莖前端還出現不正常扭曲。奧皮約的家人現在正四處籌措手術費，希望有善心人士能伸出援手。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 馮德倫爽娶20年緋聞女友舒淇 舊愛們這樣說...
- 舒淇情路多舛 7段感情傷她最深是「他」
- 全代會致詞 洪秀柱自比「鐵娘子」柴契爾夫人
- 〈徵文啟事〉開學後的抓寶
- 馮德倫閃娶舒淇 舊愛莫文蔚親自說話了……
- 今明北部放晴 南台仍有局部大雨
- 〈徵文大拼盤〉認真做家事的男人 最帥
- 自由廣場》新政府小心被整碗捧去
- 碧砂淨港奇景 珊瑚長在酒瓶上
- 副總統曾捐款給德蕾莎修女 但支票卻不見了...
- 父女搭捷運吃冰 保全勸阻被罵「你不夠格」
- 兆豐洗錢案風暴大 總經理吳漢卿現身路跑活動
- 三重重新路、新莊中正路 也要跨區統一命名
- MLB》哈斯默敲超前2分砲 開心與建仔撞胸慶祝（影音）
- 蝦密！在台灣這裡億萬身家只能算小康
- 蘋果拉貨加持 8月出口可望保正
- 大巨蛋案 亞洲週刊：壓垮柯P政治生命最後一根稻草
- 馬祖中正國小急徵 找到老師了
- NBA》亞洲行學做春捲 柯瑞談輸掉G7：氣自己
- 《宏利人壽LPGA》徐薇淩並列第5 曾雅妮晉級
- 掃蕩幫派不留情 黑道點名獵殺他朱家崎
- 人口老化嚴重 45年後1.3青壯養1老
- 舒淇曾是恐婚族 7個月前鬆口「渴望相守」
- 國民黨今開全代會 傳新政綱沒有「一中各表」
- 國民黨全代會 洪秀柱：「和平政綱」對抗「台獨黨綱」
- 畫鳥聽鳥故事 學童認識保育
- 凌明玉／回憶的單行道
- 許世楷：新政府應速推台灣入聯
- 送毒途中車拋錨 藥頭修車落網
- 偽造帳單 傑昇通信負責人父子被起訴
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 女星一句話 打趴多場世紀婚禮
- 1971年戰爭罪 孟加拉處決伊斯蘭黨領袖
- 徐總日又炸裂 益全期許年年轟
- 三芝101市道一路多名 擬統稱楓櫻路
- 受低壓帶影響 氣象局：中南部11縣市大雨特報
- 曾是籃球校隊 震後重生力抗陰霾／維冠受難截肢 病房幫孩子抓周
- 米亞星世界：2016.9/4～9/10
- 平交道柵欄故障》白沙屯進香客 卡1小時
- 攔查幼童交通車 揪出3輛違規
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：肯亞男子陰莖腫脹 比常人大10倍垂過膝蓋
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分