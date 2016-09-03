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杜特蒂宣布 菲律賓進入「無法律狀態」

菲律賓總統杜特蒂的家鄉納卯市（Davao），在昨日晚間10時20分許發生爆炸，至少造成15人喪生與數十人受傷。（歐新社）

2016-09-03  13:15

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂的家鄉納卯市（Davao），在昨日晚間10時20分許發生爆炸，至少造成15人喪生與數十人受傷，極端組織阿布沙伊夫（Abu Sayyaf）已出面宣稱犯案。對此杜特蒂於今日宣布菲律賓進入「無法律狀態（state of lawlessness）」。

據《路透》報導，杜特蒂強調這不是戒嚴，但他的職責必須保護國家和人民。目前並不清楚所謂的「無法律狀態」到底是什麼意思，不過菲國總統府辦公室指出，在憲法上總統有指揮武裝部隊的權力，必要時可以調集部隊鎮壓叛亂與暴動。

杜特蒂在上任後便雷厲風行地掃除毒販，預估有2000多人在掃毒行動中死亡，這不僅讓他毀譽參半。

菲律賓的不法份子最近更走私槍枝規劃暗殺總統，但在籌備期間就被菲警查獲而宣告失敗。

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