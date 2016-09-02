2台人在中國被砍 反遭公安依殺人罪收押

2016-09-02 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國東莞發生2名台灣人遭砍事件，但離奇的是，2人身受重傷，還被公安依殺人罪收押。家屬獲報後，趕赴中國調閱監視器才發現真相，希望政府能介入幫忙，讓兩人回台就醫。

根據《TVBS》報導，台籍陳男與林男在東莞就業，一次與當地網咖業者餐敘的過程中，湖北單姓男子乘機伸手摸了陳男的臀部，經陳男制止後，單男心生怒氣，到隔壁餐飲店搶奪3把刀追砍陳男。

單男下手凶狠，陳男被砍到傷勢嚴重，當場休克，在旁制止的林男也被砍到失血過多，倒在路邊，單男則因拉扯受到輕傷。但公安到場後看見陳林2人也拿著刀，因此將他們以殺人罪收押。家屬得知消息後自行到中國調閱監視器，才發現兩人其實是被害者，呼籲我政府能夠介入，讓兩人盡早釋放回台就醫。