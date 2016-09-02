| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南部5縣市發豪、大雨特報 後港國中淹水30公分 總統府收到疑似爆裂物包裹 防爆小組處理中 國內大廠推出以玻璃製成的安心奶瓶 小週末時間 直擊「恬」心名模
 首頁 > 國際

2台人在中國被砍 反遭公安依殺人罪收押

2016-09-02  15:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國東莞發生2名台灣人遭砍事件，但離奇的是，2人身受重傷，還被公安依殺人罪收押。家屬獲報後，趕赴中國調閱監視器才發現真相，希望政府能介入幫忙，讓兩人回台就醫。

根據《TVBS》報導，台籍陳男與林男在東莞就業，一次與當地網咖業者餐敘的過程中，湖北單姓男子乘機伸手摸了陳男的臀部，經陳男制止後，單男心生怒氣，到隔壁餐飲店搶奪3把刀追砍陳男。

單男下手凶狠，陳男被砍到傷勢嚴重，當場休克，在旁制止的林男也被砍到失血過多，倒在路邊，單男則因拉扯受到輕傷。但公安到場後看見陳林2人也拿著刀，因此將他們以殺人罪收押。家屬得知消息後自行到中國調閱監視器，才發現兩人其實是被害者，呼籲我政府能夠介入，讓兩人盡早釋放回台就醫。

廣告
  • 東莞為台商聚集地之一，卻傳出2台人在當地遭砍，反被依殺人罪收押。（圖片擷取自東莞台商學校網站）

    東莞為台商聚集地之一，卻傳出2台人在當地遭砍，反被依殺人罪收押。（圖片擷取自東莞台商學校網站）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 台灣 東莞 砍人
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧鳳梨醬鱈魚
焗烤蔬菜番茄
新鮮米挑選訣竅
微波迷思大破解
轉寄

標題：2台人在中國被砍 反遭公安依殺人罪收押


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月2日‧星期五‧丙申年八月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.