經典「電車難題」2歲童神解 影片瘋傳網友笑翻

1名在學校教導倫理心理學的父親讓2歲大的兒子學習處理經典的「電車難題」。（擷取自YouTube）

2016-09-02 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕電車難題（The Trolley Problem）是一個知名的倫理學思想實驗。其大意是假使你駕駛1輛無法停止的火車，即將撞上前方軌道上的5個工人，除非你改變軌道否則他們將被撞死，但備用軌道上卻有1人，意即如果你什麼都不做，會有5人死亡，但如果你插手，將有1個原本安全的人因而死亡，那是否可以通過犧牲這1人的性命而拯救另外5個人，又道德上那個死者是否為你所殺？

網路上有段影片非常火紅，是國外1名父親讓2歲大的兒子用手邊的火車玩具，來模擬這個「電車難題」，他原本想藉機讓兒子及早接觸一些倫理方面的議題，但沒想到兒子毫不遲疑地，用最意想不到的方式「解決」了這個難題。據悉，影片中這名父親是名老師，他當天在課堂上正好教到「道德與心理」，下班回家後看到兒子在玩火車玩具，便想錄下兒子對電車難題的反應來做為教材，沒想到兒子的解法太過另類，讓他不禁愣在一旁哭笑不得。

影片上傳至今不過2天，已有超過200萬觀看次數，網友們留言笑道，「終於有個好解法出爐了」、「這小孩有前途！」、「我以為他要往上走欸，本來感動得快哭了」、「此子不可留XDDDD」、「錄取了！ 長大當中國官員」、「最後的uh oh~ 感覺有種深邃的含意」。

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