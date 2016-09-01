與川普會面談築牆 墨國總統講明「不會付錢」

川普與墨國總統潘尼亞尼托會面。（路透）

2016-09-01 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）在當地時間週三與墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）會面，雙方免不了要針對「築牆」一事溝通。對此，潘尼亞尼托明確的向川普表示，墨國不會付錢幫美國築牆。

潘尼亞尼托立場堅定，一見到川普就挑明了說墨西哥不會付錢築牆。墨國總統發言人則向《衛報》透露，2人在過程中並沒有討論築牆經費的問題，因為川普並沒有對潘尼亞尼托的聲明表達任何意見，也就沒有進一步的討論。

川普事後向媒體表示，會談中確實沒有討論誰該付錢蓋牆，這個問題會等到之後再來談。川普陣營的聲明稿則說，今日的會面是潘尼亞尼托與川普建立良好的關係第一步。聲明中強調，2人的對話不是談判，而是彼此以不同的觀點來討論議題，期待雙方能持續進行對話。