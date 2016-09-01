| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

與川普會面談築牆 墨國總統講明「不會付錢」

川普與墨國總統潘尼亞尼托會面。（路透）

2016-09-01  09:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）在當地時間週三與墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）會面，雙方免不了要針對「築牆」一事溝通。對此，潘尼亞尼托明確的向川普表示，墨國不會付錢幫美國築牆。

潘尼亞尼托立場堅定，一見到川普就挑明了說墨西哥不會付錢築牆。墨國總統發言人則向《衛報》透露，2人在過程中並沒有討論築牆經費的問題，因為川普並沒有對潘尼亞尼托的聲明表達任何意見，也就沒有進一步的討論。

川普事後向媒體表示，會談中確實沒有討論誰該付錢蓋牆，這個問題會等到之後再來談。川普陣營的聲明稿則說，今日的會面是潘尼亞尼托與川普建立良好的關係第一步。聲明中強調，2人的對話不是談判，而是彼此以不同的觀點來討論議題，期待雙方能持續進行對話。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Enrique Pena Nieto 墨西哥 墨西哥總統 川普 潘尼亞尼托
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式甜醬油燒肉
飄香荷葉飯
奇異果可以連皮吃？
塑膠容器注意事項
轉寄

標題：與川普會面談築牆 墨國總統講明「不會付錢」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月1日‧星期四‧丙申年八月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.